В Киеве пьяный 15-летний подросток разбился на Tesla и снес несколько машин Фото: REUTERS.

Стало известно, что пьяный подросток разбился на Tesla в Киеве и повредил несколько машин, которые находились рядом. Об этом пишет издание украинское «Страна».

«Ночью, около 03:30, кому-то на Tesla было «очень весело». Разогнаться успел, а вот остановиться на перекрестке с круговым движением — нет. Сразу после ДТП водитель скрылся», — об этом указывается в иностранном издании.

Сообщается, что инцидент произошел в спальном районе Киева, в ЖК Варшавском. За рулем был пьяный несовершеннолетний. Полиция оформила протокол, пока правоохранительные органы выясняют, как молодой человек оказался за рулем автомобиля.

Ранее KP.RU рассказал о подобном случае, который произошел на Урале. Там подросток решил покататься на машине, взятой у родственника. Он не справился с управлением и протаранил несколько машин, стоявших рядом.