Слава Копейкин признан негодным к службе в армии: у него диагностировали расстройство психики

Mash: актер Копейкин негоден к службе в армии из-за биполярного расстройства Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Актера Славу Копейкина, получившего известность после роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», признали негодным к военной службе из-за психического расстройства. Об этом утверждает Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

По имеющимся данным, у 28-летнего артиста диагностировали биполярное аффективное расстройство. Утверждается, что первые признаки заболевания могли появиться у Копейкина еще в подростковом возрасте. Однако, пишет Mash, за медицинской помощью он тогда не обращался.

Источник канала утверждает, что состояние актера улучшилось после приема антидепрессантов и отказа от алкоголя. Диагноз Копейкину якобы поставили после пары недель пребывания в психиатрической больнице. Позже, после получения повестки, актер прошел медкомиссию и был направлен на дополнительное обследование. Там у него выявили БАР в ремиссии.

Ранее звезда «Реальных пацанов» Антон Богданов признался, что смог избавиться от алкогольной зависимости. По словам актера, он уже более полугода не пьет спиртные напитки.