Содержание замка Пугачевой обходится в сотни тысяч рублей в месяц: на что уходят такие деньги

KP.RU: Зимние платежи за замок Пугачевой превысили 700 тысяч рублей в месяц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На фоне новостей о решении Аллы Пугачевой выставить на продажу квартиру в Филипповском переулке из-за финансовых трудностей в Сети активно обсуждают судьбу ее знаменитого подмосковного поместья. Адвокат Тимур Матвеев рассказал KP.RU, почему певица так и не может продать замок.

Одной из причин стали масштабные расходы. Только в зимний период коммунальные платежи, отопление, охрана и поддержание жизнедеятельности огромного комплекса обходятся владельцам более чем в 700 тысяч рублей ежемесячно.

Дело в том, что поместье раскинулось на 16 земельных участках общей площадью 212 соток. На территории расположены три объекта — шестиэтажный замок во французском стиле (1867 кв. м), SPA-комплекс (571 кв. м) и хозблок (29 кв. м).

Кроме того, несмотря на колоссальные вложения в строительство, объект находится в неохраняемой деревне по соседству с домами обычных жителей. Это снижает его привлекательность для типичных VIP-покупателей, которые обычно предпочитают элитные поселки с закрытой территорией, развитой инфраструктурой, ресторанами и фонтанами. В итоге замок, требующий колоссальных ежемесячных дотаций, пока остается в собственности звездной семьи.

Ранее юрист Иван Соловьев заявил, что Пугачева может потерять недвижимость в России из-за нового закона об аресте активов для релокантов. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.