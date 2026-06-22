Разбудили сообщением о зарплате: законно ли присылать выплаты ночью Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Трудовое законодательство не ограничивает время суток выплат зарплаты — важно соблюдение сроков. Перечисление денег ночью не считается нарушением. Об этом рассказала изданию RT Юлия Исакова, руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group.

«Такая ситуация чаще связана с особенностями работы банков и платёжных систем, а не с действиями работодателя. Основная статья, регулирующая выплату заработной платы, — 136 ТК России. Она устанавливает порядок, место и сроки выплаты зарплаты», — объяснила эксперт.

Она заметила, эта статья указывает на то, что платить работнику нужно каждые полмесяца, не реже. А вот время суток, когда перечисляются деньги, не указывается. А значит, работодатель вправе перечислять деньги ночью и будить сообщением о зарплате.

Исакова резюмировала, что банк обрабатывает платежи круглосуточно, поэтому массовые зачисления сотрудникам часто происходят ночью или ранним утром. Также кредитная организация учитывает и назначение перевода. Внутренние переводы и современные системы быстрых расчётов позволяют получать деньги практически мгновенно, независимо от времени суток, отметила собеседница RT.

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