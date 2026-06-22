NYP: Отцовские шутки оказались полезны для здоровья мозга

Исследователи отмечают, что отцовские шутки строятся на простой игре слов. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

«Отцовские» шутки могут быть полезны для мозга и помогать снижать стресс. Об этом пишет New York Post со ссылкой на экспертов и данные исследований.

Авторы материала отмечают, что такие шутки часто строятся на простой игре слов. Обычно для них не нужен сложный контекст. Поэтому человеку достаточно быстро уловить двойной смысл фразы.

Психологи Пол Дж. Сильвия из Университета Северной Каролины в Гринсборо и Мериэль И. Бернетт из Университета Массачусетса в Амхерсте проанализировали тысячи таких шуток. Они пришли к выводу, что «папин юмор» чаще всего держится на каламбурах и предсказуемой структуре. Кроме того, такие шутки часто строятся на простой игре слов. Поэтому человеку достаточно быстро уловить двойной смысл фразы.

Именно эта простота делает шутки понятными для людей разного возраста. По мнению исследователей, они помогают создавать общий юмор между поколениями.

В статье также говорится, что смех может снижать уровень гормонов стресса, в том числе кортизола и адреналина. Одновременно он связан с выработкой дофамина, серотонина и эндорфинов.

«Надежда и юмор, по-видимому, являются не просто приправой к жизни, но и основополагающим элементом рецепта здорового развития», — заявила эксперт по раннему детскому развитию из Мидлсекского университета в Лондоне Жаклин Хардинг.

Ранее KP.RU рассказывал, что смех может работать как естественная защита от стресса. В материале отмечалось, что он связан со снижением уровня кортизола и выработкой эндорфинов. Это помогает уменьшать тревожность и поддерживать эмоциональную связь между людьми.