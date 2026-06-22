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НовостиОбщество22 июня 2026 8:20

В Крыму приостановили прием детей в лагеря: подробности

Аксёнов: В Крыму с 22 июня по 1 сентября приостановили прием детей в лагеря
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Крыму приостановили прием детских туристических групп

В Крыму приостановили прием детских туристических групп

Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории Республики Крым вводится временный запрет на бронирование мест и размещение детских групп. Ограничения вступят в силу в понедельник, 22 июня, и продлятся до 1 сентября 2026 года. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Согласно указу, опубликованному на официальном портале Правительства РК, под запрет попадают бронирование мест, прием и размещение детей в официальных организациях отдыха и оздоровления республики. Кроме того, запрещено размещение детских групп в иных средствах проживания (гостиницах, отелях, гостевых домах) для участия в туристических, культурных и любых других массовых мероприятиях.

Глава Крыма подчеркнул, что данное решение продиктовано вопросами безопасности.

«Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности», — сказано в его канале в «Максе».