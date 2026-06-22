Дебошир с ножницами напал на пассажиров самолета и погиб во время рейса в Омск Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Дебошир с ножницами погиб на борту самолета во время рейса в Омск. Инцидент произошел 21 июня, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 37-летний Владимир Э. вел себя агрессивно и бегал по салону. Во время полета мужчина с ножницами напал на пассажиров и пытался прорваться в кабину пилота.

Очевидцы рассказали, что пассажиры смогли самостоятельно обезвредить дебошира. Чтобы он не причинил вреда окружающим, мужчине связали руки и ноги пластиковыми стяжками.

Позже Владимир успокоился, и путы с него сняли. Однако вскоре после этого мужчина внезапно потерял сознание. Прибывшие медики констатировали смерть пассажира. Причины ухода из жизни до сих пор неизвестно.

Ранее похожий инцидент произошел на рейсе из Сургута. Вахтовик из Самарской области устроил дебош прямо на борту самолета после того, как отметил рождение сына друга. В итоге лайнер вернули на стоянку, а буйного пассажира пришлось успокаивать сотрудникам транспортной полиции.