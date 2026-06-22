Водитель автобуса погиб в результате атаки ВСУ под Белгородом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Краснояружском округе FPV-дрон атаковал автобус на автодороге Красная Яруга — Вязовое. Водитель получил тяжёлые травмы и скончался в Краснояружской ЦРБ. Транспорт повреждён. Об этом говорится в оперштабе региона.

В селе Илек-Пеньковка дрон атаковал предприятие, повредив окна и входную группу. В результате сброса взрывного устройства также загорелась кровля частного дома. В Белгородском округе в посёлке Октябрьский FPV-дрон повредил кузов и заднее стекло автомобиля.

Сообщается, что водитель погиб, оперштаб региона выражает соболезнование родным и близким. В селе Красный Октябрь от детонации дрона пострадал фасад частного дома. В селе Мощеное Грайворонского округа FPV-дрон разбил окна в частном доме. В селе Гора-Подол повреждены остекление, фасад и забор коммерческого объекта. В селе Замостье дрон сдетонировал во дворе частного дома, повредив крыши дома и хозпостройки. Информация о последствиях атаки ВСУ с помощью дрона уточняется.

Напомним, киевский режим, терпя неудачи на поле боя, пытается посеять панику среди мирных жителей российских регионов. ВСУ все чаще атакуют российское приграничье с помощью дронов, целями для своих ударов выбирают гражданские объекты.