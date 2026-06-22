Свыше 100 волонтеров обратились за медпомощью при поисках мальчика в Ингушетии. Фото: стоп-кадр видео МЧС России по РИ

В Ингушетии уже восьмой день продолжаются поиски 8-летнего Хизира Дербичева, которого унесло течением реки Сунжи 15 июня. За это время медицинская помощь понадобилась более чем 100 участникам поисково-спасательной операции. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов в своем телеграм-канале.

"Медицинские службы работают здесь круглосуточно, без перерывов и выходных. За это время помощь уже оказана более чем 100 участникам поисков", — рассказал он.

На месте развернуты передвижные медицинские комплексы, где круглосуточно дежурят врачи-волонтеры — терапевты, хирурги и другие специалисты, которые сменяют друг друга. Все пункты обеспечены лекарствами и средствами первой помощи. Медики находятся непосредственно в районах проведения поисков, чтобы помогать без промедления. Кроме того, врачи консультируют волонтеров, объясняют, как действовать при тепловом ударе, переохлаждении, укусах клещей и травмах.

Ранее KP.RU писал, что в Ингушетии Хизира Дербичева унесло течением реки Сунжи, когда он бросился спасать тонущего друга. К операции подключились более шести тысяч человек, включая волонтеров и спасателей из Чечни, Дагестана, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.