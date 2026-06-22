Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика22 июня 2026 8:45

Tasnim: Иран ожидает публикацию Минфина США об отмене нефтяных санкций

Иран и США обсуждали отмену санкций против Тегерана в Швейцарии
Марк СОКОЛОВ
Tasnim: Иран ожидает публикацию Минфина США об отмене нефтяных санкций

Tasnim: Иран ожидает публикацию Минфина США об отмене нефтяных санкций

Фото: REUTERS.

Иран ожидает официальной публикации Минфина США об отмене нефтяных санкций. Об этом сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По его данным, вопрос обсуждался на переговорах представителей Ирана и США в швейцарском Бюргенштоке. Стороны говорили о снятии ограничений на экспорт иранской нефти, а также о разблокировке иранских активов.

Кроме того, на встрече обсуждалась выдача разрешений на продажу иранской нефти, нефтехимической продукции и ее производных. В Тегеране ожидают, что уведомление о таких разрешениях в ближайшее время появится на сайте Министерства финансов США.

Официальных деталей возможного решения Вашингтон пока не приводил. При этом публикация Минфина США может стать одним из первых практических шагов после переговоров в Швейцарии.

Немногим ранее KP.RU писал, что сделка между США и Ираном пока выглядит скорее осторожной попыткой притормозить кризис, чем полноценным договором. Стороны согласовали меморандум о взаимопонимании, но его детали остаются неясными. В материале отмечалось, что вопросы санкций, компенсаций и дальнейшего взаимодействия Вашингтона с Тегераном все еще остаются одними из главных препятствий.