Суд в Тбилиси вынес новый приговор по делу о штурме президентского дворца Фото: Shutterstock.

Тбилисский городской суд признал еще восьмерых человек виновными в участии в штурме президентского дворца, произошедшем 4 октября 2025 года. Как сообщает агентство «Интерпрессньюс», каждый из них приговорен к пяти годам реального лишения свободы.

Буквально несколько дней назад, 19 июня, аналогичные пятилетние сроки получили еще семеро участников тех событий. Ранее по данному делу 22 фигуранта пошли на процессуальное соглашение с прокуратурой, полностью признав свою вину. Суд назначил им по три года условного срока, после чего они были освобождены из-под стражи.

Масштабные беспорядки вспыхнули в Тбилиси 4 октября прошлого года во время митинга оппозиции. Его организаторы открыто призвали к свержению действующей власти и штурму резиденции главы государства. Протестующие снесли ограждение дворца, но были оттеснены спецназом, применившим водометы и слезоточивый газ. Задержаны десятки человек.

Пятеро ключевых организаторов беспорядков, среди которых оперный певец Паата Бурчуладзе, экс-генпрокурор Муртаз Зоделава, оппозиционеры Ираклий Надирадзе и Паата Манджгаладзе, а также бывший военный Лаша Беридзе, уже были приговорены к семи годам заключения за призывы к свержению государственной власти. Судебные процессы над рядовыми участниками штурма продолжаются.