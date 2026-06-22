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НовостиПолитика22 июня 2026 8:57

Рогов сообщил, что ВСУ маскируют взрывные устройства под бутылки с водой

ВСУ продолжают использовать террористические методы
Людмила МИТРОХИНА
Рогов говорит, что ВСУ маскируют взрывные устройства под бутылки с водой

Рогов говорит, что ВСУ маскируют взрывные устройства под бутылки с водой

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ маскируют взрывные устройства под бутылки с водой в Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов. Также он отметил, что ВСУ пользуются террористическими методами, минируя купюры на дороге.

«Противник использует новые террористические методы. Уже есть зафиксированные случаи, когда враг маскировал взрывные устройства под бутылки с водой», — резюмировал Рогов в разговоре с прессой.

Нужно отметить, что Рогов неоднократно напоминал, что к подобным предметам на дороге стоит относиться очень осторожно. Лучше сообщить о находке в соответствующие службы и не поднимать их.

Ранее KP.RU сообщил, что в Запорожской области ВСУ активно ставят мины-ловушки при отступлении. Целью для таких самодельных взрывных устройств является атака на мирных жителей региона.