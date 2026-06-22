Пушилин: создание подразделения «БАРС-Донецк» для борьбы с БПЛА идет ускоренно

Пушилин заявил, что формирование «БАРС-Донецк» непростая работа Фото: Иван Макеев. Перейти в Фотобанк КП

Создание специализированного отряда «БАРС-Донецк» для нейтрализации украинских дронов ведется максимально ускоренно. Однако для полного завершения этой работы еще необходимо некоторое время. Об этом ИС «Вести» сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Руководитель республики уточнил, что спецбатальон сейчас активно укомплектовывается. Бойцам передают нужное техническое оснащение для успешного уничтожения беспилотников.

Несмотря на ускоренный темп, некоторые обстоятельства не позволяют вносят свои коррективы в работу.

«Это тот процесс, который, скажем так, все равно требует определенного времени», - подчеркнул политик.

Ранее KP.RU сообщал, что российские средства противовоздушной обороны в ночь на 22 июня перехватили и ликвидировали 301 украинский беспилотный летательный аппарат над регионами России. Вражескую технику также сбивали над акваториями Азовского и Черного морей.