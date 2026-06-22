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НовостиПолитика22 июня 2026 9:40

Сенатор Пушков: Европа пытается втянуть США в конфликт с Россией

Пушков отметил, что ЕС пытается втянуть США в конфликт с РФ через поддержку Украины
Марк СОКОЛОВ
Сенатор Пушков: Европа пытается втянуть США в конфликт с Россией

Сенатор Пушков: Европа пытается втянуть США в конфликт с Россией

Фото: REUTERS.

Европа пытается втянуть США в более агрессивную поддержку Украины и тем самым в конфликт с Россией. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

Сенатор отметил, что европейские лидеры не любят президента США Дональда Трампа, но все равно рассчитывают склонить его к более жесткой линии по украинскому вопросу. Без Вашингтона, как считает Пушков, Европа не способна добиться своих целей.

«Политика европейцев состоит в том, чтобы, несмотря на свою нелюбовь к Трампу, втянуть его в агрессивную поддержку Украины, а значит — в конфликт с Россией», — сказал он.

Пушков добавил, что Европа может выделять Киеву деньги, закупать оружие, производить беспилотники и необходимые компоненты. Однако этих возможностей все равно недостаточно для противостояния России.

Ранее Пушков заявил, что Евросоюз боится возможного разворота Трампа от Украины. Сенатор связывал это с тем, что европейские страны поддерживают Киев, но не хотят присоединяться к американской линии по другим кризисам. По его мнению, в таких условиях Брюссель опасается потерять влияние на позицию Вашингтона.