Детей из «Артека» в Крыму вернут домой, им предложат отдых в других регионах РФ

Минпросвещения РФ организовало плановый вывоз детей из «Артека» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Детей из «Артека» в Крыму собираются вернуть домой, им будет предложен отдых в других регионах России. Об этом сообщается на сайте Минпросвещения РФ.

"Согласно указу главы Республики Крым, бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей приостановлены до 1 сентября 2026 года. В настоящее время организован плановый вывоз детей из «Артека» к местам постоянного проживания. На всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб", - указано в публикации.

В ведомстве заверили, что всем эвакуированным из крымского лагеря школьникам предоставят альтернативные варианты оздоровления. Детей распределят по другим безопасным субъектам РФ.