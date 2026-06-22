ВС РФ продолжают наступление в Константиновке на всех направлениях Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска продолжают наступление в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР) на всех направлениях, уничтожая разрозненные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в юго-западной части населенного пункта. Об этом в понедельник сообщило Министерство обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, за сутки Вооруженные силы (ВС) РФ освободили 103 здания, потери украинской стороны составили до 85 военнослужащих. Общие потери ВСУ за сутки в результате действий российских группировок оцениваются примерно в 1440 военных.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские военные продолжают активные наступательные действия в Константиновке. По его словам, ВС России улучшили свои позиции в центре города.

Константиновка — ключевой логистический узел и важнейшая часть оборонительной линии ВСУ в Донбассе. Город расположен в северной части ДНР, примерно в 50–55 км от Донецка. Через Константиновку открывается путь на Славянск и Краматорск.