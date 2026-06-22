В Энергодаре повреждены линии электроснабжения после атак БПЛА Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Энергодаре в результате многочисленных атак беспилотных летательных аппаратов были повреждены линии электроснабжения. Об этом сообщили сообщили в мэрии города — спутника Запорожской АЭС.

Как сообщается, специалисты уже приступили к восстановительным работам, чтобы как можно быстрее вернуть стабильное электроснабжение. Власти заверили, что ситуация находится под контролем, а аварийные службы работают в усиленном режиме.

«В результате многочисленных атак БПЛА повреждены линии электроснабжения... В некоторых районах доступ к объектам ограничен из-за опасности повторных атак, но специалисты делают все возможное», — сказано в Telegram-канале администрации Энергодара.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник, 22 июня, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 301 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей.