Психолог раскрыл, сколько должен длиться отпуск для восстановления

Полноценное восстановление обычно начинается лишь спустя 10-14 дней отпуска. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Усталость и эмоциональное выгорание не всегда проходят за несколько выходных дней. Чтобы действительно восстановить силы и снизить уровень стресса, отпуск должен длиться дольше одной недели, рассказал доктор психологических наук Дмитрий Ягудин. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Мы просто не способны улыбаться, не способны радоваться. Именно поэтому первая неделя отпуска часто почти не ощущается как отдых вообще. Мозгу требуется время, чтобы выйти из режима постоянной мобилизации», – объяснил Ягудин.

В первые дни отдыха многие по привычке проверяют рабочую почту, прокручивают в голове нерешенные задачи и испытывают тревогу. Поэтому полноценное восстановление обычно начинается лишь спустя 10-14 дней, когда улучшается сон, возвращается концентрация и снижается уровень стресса.

Психолог отметил, что оптимальным вариантом считается отпуск продолжительностью две-три недели подряд. При этом важно не просто уйти с работы, а изменить привычный ритм жизни: больше спать, проводить время на природе, общаться с близкими и отказаться от постоянного информационного шума.

Прежде терапевт Галина Волкова объяснила, в каких случаях чувство усталости требует обращения к врачу. Такое состояние может указывать на проблемы со здоровьем, пишет телеканал 360.ru.