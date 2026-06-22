Бывшая узница концлагеря надеется найти сестру, потерянную 82 года назад

Тот самый снимок из концлагеря. Фото: Галина Санько.

90-летняя жительница Петрозаводска Клавдия Нюппиева, бывшая узница финского концлагеря, ищет свою младшую сестру Эльвиру Соболеву. Знаменитый снимок с голодными детьми за колючей проволокой, который облетел интернет и использовался на Нюрнбергском процессе как доказательство преступлений фашистов, был сделан именно в Петрозаводске. Крайняя справа на нем — Клавдия. Об этом сообщает КП-Новосибирск.

Осенью 1941 года финны вывезли шестилетнюю Клаву, её мать и пятерых сестёр в концлагерь. Мать сошла с ума, старшие девочки работали в мастерских за ложку масла в неделю. Клава выжила, хотя однажды её ранил выстрелом часовой при попытке сбежать за едой. В 1944-м пришли советские войска. Военкор Галина Санько, разбившаяся в авиакатастрофе по пути в Петрозаводск, всё же добралась до лагеря и сделала тот самый кадр.

После освобождения старшие сёстры ушли на войну, а младшие — Клавдия, Раиса и полуторагодовалая Эля — остались беспризорницами. Элю оформили в Дом малютки, и связь с ней оборвалась. В 1966 году газета опубликовала снимок и попросила откликнуться тех, кто на нём есть. Клавдия отозвалась, но Эля — нет. Спустя 75 лет сёстры сделали запрос в МВД — данных о человеке с такой фамилией не нашли. Возможно, девочку удочерили и сменили имя.

Редакция «Комсомольской правды» просит откликнуться Эльвиру Александровну Соболеву (род. 15 сентября 1941 года) или тех, кто знает её судьбу. Телефон: 8-913-469-70-77.

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