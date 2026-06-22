Южная сторона Константиновки перешла под полный контроль ВС России Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Южная сторона Константиновки в Донецкой Народной Республике перешла под полный контроль российской армии, заявил офицер Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Командир батальона 78-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным ДЗ уточнил, что на территории юной части Константиновки остались только единичные "недобитые" боевики.

Он пояснил, что вся оборона ВСУ на данной территории держится исключительно на круглосуточном контроле воздушного пространства. Как только начался сезон активной растительности, российские подразделения получили возможность свободно заходить и действовать.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об улучшении позиций российских войск в центре Константиновки, где они продолжают активные наступательные действия. Минобороны РФ опубликовало кадры из освобожденных районов города, также 20 июня сообщалось, что за сутки освобождено 94 здания, а единственная трасса снабжения ВСУ находится под контролем артиллерии РФ.