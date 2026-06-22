Перепутанные в казахстанском роддоме девочки вышли замуж и родили в один год

Роддом, где рожали женщины, уже не работает. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жительница Новосибирской области Людмила* через 30 лет узнала, что в роддоме перепутали её дочь с другой девочкой. Женщина родила в Казахстане, вместе с ней в палате лежала ещё одна роженица, их дочери появились на свет с разницей в несколько минут.

Как сообщает КП-Новосибирск, сразу после родов Людмила заметила, что девочка не похожа на неё и мужа, но родственники убедили её, что это просто «гены». Семья полюбила малышку, и со временем сомнения ушли. Когда дочь Даша* окончила школу, семья переехала в Новосибирскую область.

Там Людмила случайно наткнулась в соцсетях на женщину, с которой лежала в палате 30 лет назад, и увидела фото её дочери. Девушка оказалась копией Людмилы в молодости. Семья поехала в Казахстан, и та женщина согласилась на разговор .

Судьбы двух девушек, которых перепутали в роддоме, оказались удивительно похожи: они вышли замуж и стали мамами в один год. Однако близкого общения с биологическими родителями у них пока нет: вторая семья тяжело пережила новость о подмене. Сам роддом, по словам Людмилы, наказания не понёс — юридически его уже не существует.

*Имена изменены

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