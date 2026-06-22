МИД РФ: попытки переписать историю Второй мировой нельзя оправдать ничем Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Попытки переписать историю Второй мировой войны нельзя оправдать никакими геополитическими соображениями. Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По словам дипломата, в последние годы в ряде стран все заметнее проявляется проблема «исторической агрессии». Так Захарова назвала циничные попытки переписывания истории.

«С сожалением приходится констатировать, что в последние годы все острее проявляется проблема "исторической агрессии", циничных попыток переписывания истории», — сказала она.

Представитель МИД отметила, что в некоторых государствах усиливается борьба с памятниками борцам с нацизмом. При этом там же проходят марши и факельные шествия бывших эсэсовцев и их современных почитателей. Захарова подчеркнула, что такие действия похожи на шествия времен Третьего рейха.

«Эти действия нельзя оправдать, какие бы геополитические соображения за ними ни стояли», - подчеркнула Захарова.

Ранее Захарова заявила, что Запад пытается стереть роль СССР в победе над нацизмом. Она указывала на попытки пересмотреть историю освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау. По словам дипломата, такие фальсификации стали частью информационной войны против России.