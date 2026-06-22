Экс-министра юстиции Южной Кореи Пак Сон Чжэ приговорили к 25 годам тюрьмы. Фото: Tsuguliev/Shutterstock/Fotodom

Бывший министр юстиции Южной Кореи Пак Сон Чжэ приговорен к 25 годам тюремного заключения. Суд признал его виновным в восстании в связи с попытками экс-президента Юн Сок Ёля ввести военное положение. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Ранее Паку предъявили обвинения в злоупотреблении своим положением за созыв совещания высокопоставленных чиновников после объявления военного положения в декабре 2024 года.

По информации источника, суд немедленно заключил его под стражу, сославшись на опасения, что он может уничтожить улики. Пака признали виновным по обоим пунктам обвинения.

«В конечном итоге подсудимый отвернулся от своего долга защищать Конституцию, приняв идею о возможности успеха восстания, и предпочел принять в нем участие», — говорится в решении суда.

Ранее сайт KP.RU писал, что суд в Южной Корее признал бывшего президента страны виновным по делу о мятеже. Экс-глава государства приговорён к пожизненному заключению по обвинениям, связанным с событиями 2024 года.