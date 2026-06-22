Володин: Европа замалчивает прославление нацистов на Украине Фото: пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что европейские страны намеренно закрывают глаза на прославление нацистов на Украине. По его словам, с 2022 по 2025 год в Европе было уничтожено более трехсот мемориалов. Такую информацию политик озвучил на форуме Союзного государства «Великое наследие - общее будущее».

«Неонацизм поднимает голову. И это должны видеть и европейские государства, народы других стран. Но они замалчивают это. И когда уже начинают героизировать нацистов Второй мировой войны на Украине, некоторые из стран, где сотни тысяч населения уничтожены этими нацистами, пытаются как-то стыдливо говорить о справедливости», — уточнил спикер Госдумы.

Володин напомнил, что некоторые государства, чьи народы сами пострадали от нацистов, сегодня стыдливо пытаются рассуждать о справедливости. Политик также сравнил стойкость европейских стран с защитниками Брестской крепости и дома Павлова в Сталинграде.

Председатель Госдумы отметил, что многие европейские государства сдались за считанные часы или дни, тогда как Брестская крепость держалась дольше, а дом Павлова выдержал осаду дольше любой европейской страны. Он предупредил, что если перечеркнуть подвиг победителей, то исчезнет и сама история, а без нее не будет государств.