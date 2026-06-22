Сеть банкоматов ВТБ превысила 20 000 устройств

ВТБ увеличил число банкоматов до 20 тысяч. Такой результат стал возможен благодаря объединению устройств банка с сетью Почта Банка, а также активному наращиванию собственного парка. Свыше 2,5 тысячи банкоматов уже установлены непосредственно в отделениях Почты России. С начала года банкоматы появились в 175 населённых пунктах, где ранее банк не был представлен.

География банкоматной сети охватывает все 89 регионов страны — от самого западного Балтийска в Калининградской области до восточного Анадыря на Чукотке. Функционал устройств выходит далеко за рамки базовых операций: клиенты могут не только снимать и вносить наличные, но и открывать вклады и накопительные счета, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, мобильную связь и государственные пошлины, выбирать категории кешбэка, оформлять подписку ВТБ Плюс, подавать заявления на перевод пенсии и многое другое.

Параллельно с расширением сети банк обновляет парк АТМ: на смену устаревшим зарубежным моделям приходят современные банкоматы российского производства, которые постепенно замещают импортные решения.

«За счет расширения бизнеса мы наращиваем географию присутствия наших банкоматов, которые востребованы не только нашими клиентами, но и держателями карт других банков, – прокомментировала вице-президент, заместитель руководителя департамента розничных продаж банка Екатерина Щедрина. - С начала года оборот по сторонним картам увеличился на 39%. Сегодня мы активно работаем над размещением банкоматов в удобных локациях, обновляем их дизайн, а также расширяем функционал – от открытия вкладов до переводов пенсий. Переход на российские решения укрепляет технологическую базу и позволяет повышать уровень сервиса для клиентов».