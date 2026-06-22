Канцелярия президента Польши сочла оскорблением возврат ордена со стороны Киева Фото: REUTERS.

Украинский лидер Владимир Зеленский нанес новое оскорбление Варшаве, вернув Польше высшую государственную награду республики — орден Белого орла — через курьерскую службу. Об этом заявила министр канцелярии польского президента Ангелка Енджак.

Глава ведомства обратила внимание на то, что Зеленский ранее не возражал против получения награды, однако теперь, ссылаясь на то, что ордена не были лишены Бенито Муссолини, Екатерина II и Герхард Шрёдер, демонстративно вернул ее курьерской службой.

Енджак подчеркнула, что подобные действия выглядят особенно цинично на фоне той масштабной поддержки, которую Варшава оказывала Киеву на протяжении последних четырех лет. По ее словам, Польша делом доказала, что является лучшим другом Украины в критический момент.

«Нельзя чтить убийц предков тех, кто помогал тебе в вопросе жизни и смерти. Когда кто-то протягивает тебе руку помощи, и ты с готовностью ее берешь, ты не оскорбляешь того, кто помог», — резюмировала польский министр в соцсети X.

Напомним, решение польского президента Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского польской государственной награды из-за продолжающейся на Украине героизации лидеров УПА* спровоцировало мгновенную реакцию в Киеве. Ряд высокопоставленных украинских чиновников демонстративно отказались от польских регалий.

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