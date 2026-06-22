В Госдуме призвали ввести налоговый вычет за отдых детей во всех летних лагерях Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты Госдумы разработали законопроект, расширяющий возможности получения социального налогового вычета. Документ уже направлен на заключение в Правительство РФ, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы - депутаты фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым. Они указывают на пробел в действующем законодательстве: сейчас вернуть часть средств можно только за путевки в лагеря с обязательной образовательной составляющей. Новый проект закона предлагает дополнить перечень социальных вычетов расходами на покупку путевок и оплату услуг по организации детского отдыха и оздоровления.

Если изменения примут, родители смогут оформить вычет за поездки детей в любые лагеря, включенные в региональные реестры, даже без учебных программ. В сумму для расчета вычета разрешат включать расходы на проживание, питание, досуг, спорт и трансфер ребенка, если они входят в стоимость путевки. По мнению депутатов, мера снизит финансовую нагрузку на семьи и сделает детский отдых доступнее.

Ранее в Госдуме предложили ввести налоговый вычет за здоровый образ жизни.