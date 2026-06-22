Мэр Пухов: ВСУ подожгли лес возле Энергодара, сбросив боеприпасы с дронов Фото: REUTERS.

Украинские военные подожгли лесной массив рядом с жилой застройкой Энергодара. Об этом заявил мэр города-спутника Запорожской АЭС Максим Пухов в своем канале в Max.

Мэр назвал произошедшее продолжением геноцида жителей города. Других подробностей о последствиях пожара он не привел.

«На сей раз, сбросив с дронов „зажигалки“, запалили лес в непосредственной близости от городской застройки Энергодара», — написал Пухов.

Немногим ранее транспортный цех Запорожской АЭС подвергся новой атаке украинских дронов. После налета в боксах начался пожар, а оценить масштаб ущерба сразу было сложно из-за угрозы повторного удара. До этого в Энергодаре также сообщали о проблемах с электроснабжением и водоснабжением после атак беспилотников.