В Литве могут ввести всеобщий воинский призыв: что известно

Кандидат в премьеры Литвы допустил введение всеобщей воинской повинности. Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Литве могут ввести всеобщий воинский призыв для обеспечения безопасности страны. Об этом заявил лидер будущий премьер-министр Литвы, лидер социал-демократов Миндаугас Синкявичюс, слова которого приводит Delfi.

По его словам, переход к новой системе комплектования армии является неизбежным шагом. При этом он заявил, что необходимо создать готовую военную инфраструктуру, чтобы реализовать реформу.

«Всеобщий призыв - составляющий элемент безопасности страны. Почему его не может быть? Каждый гражданин этой страны должен пытаться участвовать в большей безопасности», - заявил он.

Кроме того, он считает, что введение призыва случится при нынешнем созыве парламента Литвы.

Ранее сайт KP.RU писал, что в Литве назвали немецко-фашистских захватчиков освободителями. Такое определение содержится в учебном пособии для 10 класса местных школ.