Умер Алан Гринспен, бывший председатель ФРС США

Умер бывший председатель Федеральной резервной системы США Алан Гринспен. Фото: REUTERS.

Умер бывший председатель Федеральной резервной системы США Алан Гринспен. Ему было 100 лет, о смерти экономиста сообщила его жена Андреа Митчелл.

Гринспен определял денежно-кредитную политику США на протяжении пяти сроков во главе ФРС. Он работал при четырех президентах и стал одной из ключевых фигур современного американского капитализма.

На время его руководства пришелся один из самых продолжительных периодов экономического роста в истории США. Подъем длился с 1991 по 2001 год, уже на фоне завершения холодной войны и начала цифровой эпохи.

При этом деятельность Гринспена оценивали не только положительно. Его критиковали за поддержку дерегулирования финансового сектора и другие решения, которые, по мнению оппонентов, создали условия для мирового финансового кризиса 2007–2008 годов.

«Алан скончался сегодня утром у нас дома в возрасте 100 лет от осложнений болезни Паркинсона», — говорится в заявлении Митчелл.

Она отметила, что Гринспен десятилетиями помогал формировать экономику США при президентах обеих партий и честно признавал свои ошибки. Митчелл также рассказала, что он любил бейсбол, американский футбол, теннис, гольф и музыку, особенно джаз.

Гринспен родился 6 марта 1926 года в Нью-Йорке. В юности он учился в Джульярдской школе, играл на джазовом саксофоне и кларнете, а позже изучал экономику в Нью-Йоркском университете.