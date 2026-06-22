Старшая сестра «в аренду»: необычная услуга стала популярной у молодых девушек Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Китае набирает популярность необычная услуга: женщины от 30 до 40 лет предлагают молодым подругам свою поддержку за деньги или просто за компанию. Суть такой «аренды» — выслушать проблемы, дать совет или просто провести время вместе, создавая уютную атмосферу. Об этом пишет South China Morning Post.

Одной из первых эту идею продвинула 27-летняя выпускница Фуданьского университета по имени Кики. Ранее она работала косплеером, а теперь решила общаться с клиентами от своего лица, позиционируя себя как экстраверта, который умеет слушать без снисходительности.

Июньский пост Кики с хештегом #sistercommission собрал 240 тысяч просмотров, и подобные предложения появляются всё чаще. Женщины, предлагающие услуги, часто делят себя на «рациональных» и «эмоциональных», чтобы клиентки могли выбирать подход. Одна из клиенток призналась, что чувствовала себя принятой, ведь «сестра» не давила на неё, в отличие от родителей, а другой было комфортнее делиться секретами с незнакомкой, чем с близкими.

Психолог по фамилии Ли связал этот спрос с одиночеством и нехваткой эмоциональной поддержки среди молодёжи. Тренд совпадает с ростом женских сообществ в соцсети Douban, где за последние годы создано около 500 групп, принимающих только женщин. Организаторы объясняют, что такие пространства нужны для взаимопомощи в мужском обществе, а участницы ценят безопасную среду без осуждения.

Ранее KP.RU писал, что в России тоже встречались объявления о «друге на час». В них обычно предлагалось выслушать собеседника, оказать ему моральную поддержку и дать возможность рассказать любые своих переживания и страхи без какого-либо осуждения.