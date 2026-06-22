У украинского производителя дронов "Генерала Черешни" повреждены мощности Фото: REUTERS.

Украинский производитель дронов "Генерал Черешня" сообщил о повреждении своих производственных мощностей в результате удара.

"Удар по одному из производств "Генерал Черешня", - говорится в сообщении в соцсети.

Кроме того, разработчик заверил, что остановки производства БПЛА в результате удара не произошло.

Каких-либо подробностей инцидента компания не приводила. Этот производитель позиционирует себя как первого на Украине производителя FPV-дронов и дронов-перехватчиков.

Как писал сайт KP.RU, 15 июня Минобороны РФ сообщило, что под удар попал киевский завод "Радар". По данным военного ведомства, предприятие было уничтожено в результате массированных попаданий. Уточнялось, что поражены предприятия: АО "Киевский завод "Радар", осуществляющий разработку и производство комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также производство и ремонт радиолокационных систем военного назначения.