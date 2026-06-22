От неизвестной болезни умерли 14 человек в ДР Конго Фото: Мария БЕРК. Перейти в Фотобанк КП

На западе Демократической Республики Конго стремительно распространяется неизвестная болезнь. С начала июня в деревне Моколо-Биала провинции Квилу от инфекции скончались 14 человек, сообщил местный депутат Жак Илунгу Опени.

«За 19 дней мы насчитали уже 14 умерших. Данная ситуация вызывает большую тревогу», — заявил политик.

Он призвал правительство ДР Конго срочно вмешаться в ситуацию и определить характер болезни, а также предпринять все необходимые меры, чтобы защитить население от недуга.

Отмечается, что заболевание сопровождается сильными головными болями, резями в животе и коленях, а также рвотой. Пациенты отмечают крайне быстрое прогрессирование недуга: летальный исход наступает в течение суток после появления первых симптомов.

Ранее KP.RU писал, что в Демократической Республике Конго число заболевших Эболой превысило 950 человек, из них 247 скончались. В провинции Итури, где зарегистрированы 91% всех случаев, за сутки выявили 23 новых заболевших и два летальных исхода.