В МИД РФ рассказали, за чей счет Армения хочет попасть в ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Фото: МИД РФ

Россия и партнеры по ЕАЭС считают неприемлемым подход Армении к ЕС, основанный на чужих ресурсах. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Еще раз подчеркну, что чисто потребительский подход – идти за наш счет в Евросоюз – для нас неприемлем. Как следует из заявления лидеров – наши партнеры по евразийской интеграции такого же мнения", — резюмировал российский дипломат, рассказав, за чей счет на самом деле Армения хочет попасть в ЕС.

В марте парламент Армении принял закон о вступлении в Евросоюз, который в апреле утвердил президент Ваагн Хачатурян. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Николом Пашиняном заявил, что Армения не может одновременно быть в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС. Российский лидер призвал власти Армении определиться в этом вопросе как можно скорее. Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал понять, что страна выбирает евроинтеграцию.