Кремль: Путин встретится с выпускниками Минобороны, МЧС, ФСБ и МВД Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 23 июня, встретится в Кремле с выпускниками учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ и МВД. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

21 июня стало известно, что глава государства на следующей неделе встретится с офицерами и выпускниками высших военных учебных заведений. Также в рабочем графике главы государства запланировано несколько совещаний. В том числе российский лидер проведет встречи с правительством и постоянными членами Совета безопасности.