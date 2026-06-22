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НовостиПолитика22 июня 2026 12:08

Кремль: Путин встретится с выпускниками Минобороны, МЧС, ФСБ и МВД

Путин проведет встречу 23 июня в Кремле
Сергей ГАПЧУК
Кремль: Путин встретится с выпускниками Минобороны, МЧС, ФСБ и МВД

Кремль: Путин встретится с выпускниками Минобороны, МЧС, ФСБ и МВД

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин во вторник, 23 июня, встретится в Кремле с выпускниками учебных заведений Минобороны, МЧС, ФСБ и МВД. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

21 июня стало известно, что глава государства на следующей неделе встретится с офицерами и выпускниками высших военных учебных заведений. Также в рабочем графике главы государства запланировано несколько совещаний. В том числе российский лидер проведет встречи с правительством и постоянными членами Совета безопасности.