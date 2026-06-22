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НовостиПроисшествия22 июня 2026 12:27

Режим ЧС после пожара в жилом доме в Самаре повысили до регионального уровня

Введенный в Самаре режим ЧС после пожара в многоквартирном доме повысили до регионального уровня по решению губернатора области
Мария МАМАЕВА
Режим ЧС после пожара в жилом доме в Самаре повысили до регионального уровня

Режим ЧС после пожара в жилом доме в Самаре повысили до регионального уровня

Фото: Анастасия СЕМДЯНОВА.

В Самаре режим чрезвычайной ситуации, введенный после пожара в жилом многоквартирном доме, повысили до регионального уровня. Об этом сообщил глава города Иван Носков в личном канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, режим ЧС регионального уровня в связи с пожаром в доме был введен по поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Напомним, что пожар произошел в одном из домов на улице XXII Партсъезда вечером 14 июня. Пламя распространилось почти на все этажи здания. Предварительной причиной, согласно заявлению Следственного комитета и прокуратуры, стал взрыв бытового газа.

В результате инцидента погибли два человека, ранения получили еще несколько жителей дома. Само здание из-за полученных повреждений решили снести, расселив проживавших в нем граждан.