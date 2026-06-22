NYT: карантин 18 пассажиров США с лайнера MV Hondius завершен

Карантин всех 18 пассажиров США с лайнера MV Hondius завершен Фото: REUTERS.

Пассажиры лайнера MV Hondius из Америки, где произошла вспышка хантавируса, вернулись к повседневной жизни. Для всех 18 человек карантин закончен. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Карантин отменен в середине дня в воскресенье, по данным здравоохранения США, ни у кого не обнаружен хантавирус с инкубационным периодом до шести недель. 12 человек покинули карантинный центр в Небраске после 31 мая, завершив 42-дневный карантин дома. Шестеро предпочли остаться там на весь период изоляции.

Напомним, 1 апреля MV Hondius отправился из Ушуайи (Аргентина) на Канарские острова. На борту произошла вспышка хантавируса. Из-за болезни скончались трое человек. Всего на борту находилось 150 пассажиров, в основном это граждане США, Великобритании и Нидерландов.