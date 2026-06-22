Мадьяр: в Венгрии изменят Конституцию, чтобы отстранить президента Шуйока. Фото: Attila Husejnow / Keystone Press Agency / Global Look Press

Правительство Венгрии подготовит поправки в Конституцию страны, которые позволят отстранить от должности президента Тамаша Шуйока, заявил премьер-министр Петер Мадьяр 22 июня во время выступления в парламенте.

"На следующий день после вступления в силу поправок к основному закону полномочия Тамаша Шуйока будут прекращены, и точка", - сказал политик.

Премьер также заявил, что с сентября начнется масштабная работа над новой конституцией, в которой примет участие все венгерское общество. Итоговый вариант основного закона планируется утвердить на референдуме. До завершения этого процесса, но не дольше пяти лет, парламент назначит нового президента, который займет место Шуйока и займется восстановлением престижа президентской должности.

О том, что Мадьяр намерен инициировать изменения в основном законе, стало известно еще 1 июня. Премьер заявил о подготовке поправок в Конституцию после встречи с президентом, однако Шуйок отказался уходить добровольно.

Глава Венгрии категорично заявил, что не собирается покидать пост, объяснив это верностью местным и европейским конституционным нормам. Он обратился в Венецианскую комиссию, чтобы та дала правовую оценку требованиям Мадьяра. Теперь правительство намерено внести необходимые изменения в основной закон, чтобы создать правовой механизм для отстранения президента.