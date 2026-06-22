Грузовик с миллионами пчел перевернулся в Техасе и устроил страшное зрелище Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Миллионы пчел устроили хаос после аварии грузовика с ульями в Техасе. Об этом сообщает NY Post. Инцидент произошел в Морисвилле в воскресенье, 21 июня. Грузовик перевернулся на дороге, и пчеловоды пытались собрать огромный рой пчел. Местные власти призвали всех местных пчеловодов помочь в уборке последствий аварии.

Кроме того, служба экстренной помощи округа Ориндж предупредила местных жителей оставаться дома, пока бригады работают над перемещением ульев из разбитого грузовика в другие транспортные средства. Пчелы тем временем разлетелись по округе: они облепили все поверхности рядом с местом аварии и свили гигантское гнездо на дереве.

О пострадавших этого инцидента на данный момент неизвестно. Однако один из фотографов новостного агентства был ужален.

Ранее сайт KP.RU писал, что в США пчеловод получила шесть месяцев тюрьмы за то, что натравила рой насекомых на полицейских, пытавшихся выселить её друга. Несколько стражей порядка пострадали от укусов, а одному потребовалась госпитализация.