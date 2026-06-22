Три часа был заперт в раскаленной машине: семилетний мальчик умер в Кузбассе после теплового удара

Три часа был заперт в нагревающейся машине: семилетний мальчик умер в Кузбассе после теплового удара Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Кузбассе трагически погиб семилетний мальчик, которого мать заперла в раскаленной машине на три часа. Ребенок скончался в больнице, не приходя в сознание, от тяжелого теплового удара. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что школьник несколько дней находился в реанимации, где врачи отчаянно боролись за его жизнь. Медикам не удалось спасти пациента — мальчик умер, так и не выйдя из коматозного состояния.

Напомним, что чрезвычайное происшествие случилось в городе Таштаголе, куда семья приехала из Новокузнецка. Женщина оставила ребенка одного в салоне автомобиля, когда отлучилась по своим делам в дневное время.

В региональном управлении МВД рассказали, что мать специально заблокировала двери, чтобы мальчик самовольно не покинул машину. Она вернулась к транспортному средству только спустя три часа, и всё это время автомобиль стоял под палящим солнцем.

Из-за длительного пребывания на солнцепеке салон сильно раскалился, внутри образовалась жуткая духота. Когда женщина открыла дверь, она обнаружила сына без сознания — от перегрева и удушающей жары ребенок потерял впал в критическое состояние.