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НовостиЭкономика22 июня 2026 12:34

Лихачев заявил о завершении строительства первого блока АЭС «Аккую» в Турции

В турецкой провинции Мерсин завершилось строительство первого блока АЭС «Аккую», строящейся в сотрудничестве с Россией
Мария МАМАЕВА
Лихачев заявил о завершении строительства первого блока АЭС «Аккую» в Турции. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Лихачев заявил о завершении строительства первого блока АЭС «Аккую» в Турции. Фото: Maksim Konstantinov/GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев заявил о завершении строительства первого блока атомной электростанции «Аккую» в Турции. Об этом он сообщил в понедельник, 22 июня.

«Мы фиксируем завершение строительных работ. Сегодня ночью стартовали холодные гидравлические испытания реактора, и в течение нескольких недель эта работа будет завершена», - заявил Лихачев во время визита на АЭС.

Глава Росатома отметил, что через несколько недель на станции могут начаться пусковые операции, после которых будут внесены корректировки в финальный этап строительства.

Напомним, что «Аккую» стала первой атомной электростанцией в Турции, которая возводится в сотрудничестве с Россией. Госкорпорация занимается строительством АЭС в турецкой провинции Мерсин. Торжественная церемония заливки «первого бетона» на стройплощадке «Аккую» состоялась в апреле 2018 года.