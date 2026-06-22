Радиостанция "Судного дня" вышла в эфир с загадочным сообщением: что известно

Радиостанция Судного дня передала в эфир слово глазище Фото: Shutterstock.

Таинственная российская радиостанция "Судного дня", также известная как "Жужжалка", вышла в эфир с загадочным словом "глазище" и набором цифр. Об этом сообщил Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиоточки.

По данным канала, это уже третье сообщение за понедельник, 22 июня.

"НЖТИ 14930 ГЛАЗИЩЕ 8448 5597", - прозвучало в эфире.

Как писал сайт KP.RU, днем 22 июня радиостанция "Судного дня" дважды вышла в эфир и передала несколько сообщений. Первое послание было двойным и вместе с комбинацией букв и цифр передала слова "СТАНОНАНТ" и "ОБЕДОБУЯН". Через непродолжительное время "Жужжалка" выдала еще одно сообщение, в котором содержалось слово "КЛЫКОТРЮМ".

Напомним, в июне прошлого года Роскомнадзор впервые прокомментировал работу таинственной радиостанции "Судного дня", которая уже почти 50 лет передает в эфир загадочные послания. В РКН подчеркнули, что сведения о пользователе радиочастотным спектром, включая выделенные ему радиочастоты или каналы, не является общедоступной.