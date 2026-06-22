Как распознать автомобиль-«утопленник»: советы эксперта

Автоэксперт Ладушкин: плафоны освещения салона могут указать на авто-утопленника Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Покупка подержанного авто сопряжена с рисками, но один из самых опасных — наткнуться на машину после затопления. О том, как вычислить «утопленника», в беседе с RT рассказал автоэксперт Евгений Ладушкин.

По его словам, при потопе вода проникает во все скрытые полости, мотор и разъемы проводки, принося с собой песок, грязь и глину. Без моментальной сушки коррозия развивается стремительно, разрушая машину изнутри.

Ладушкин советует проверять места, которые чистят реже всего. Необходимо обратить внимание на плафоны освещения салона, поскольку окисление на их контактах и платах появляется только при погружении в воду. Нужно проверить пол под обшивкой. Самой влаги там уже может не быть, но наносной песок или ил под ковролином физически не могут появиться при обычной езде. Проверка технических жидкостей обязательна.

Восстановить машину можно, но это требует полной разборки, промывки и колоссальных затрат. Поэтому, как рекомендует эксперт, чаще всего продавцы просто маскируют внешний вид автомобиля, чтобы поскорее сбыть его покупателю. При осмотре б/у авто важна бдительность.

Автоэксперт Егор Васильев предупредил о рисках для автомобилей во время летних дождей. Он рекомендовал закрывать окна и люк, чтобы избежать попадания воды под пол, где расположены важные компоненты. На мокрой дороге следует избегать аквапланирования, не разгоняться свыше 60 км/ч и быть готовым к потере сцепления, передает "Царьград".