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НовостиПолитика22 июня 2026 12:58

Власти Роттердама согласились на перезахоронение главаря ОУН* на Украине

Ранее на Украине перезахоронили еще одного пособника фашистов Мельника
Сергей ГАПЧУК
Власти Роттердама согласились на перезахоронение главаря ОУН* на Украине

Власти Роттердама согласились на перезахоронение главаря ОУН* на Украине

Фото: REUTERS.

Муниципалитет Роттердама согласился на выдачу представителям киевского режима для перезахоронения останков создателя и главаря Организации украинских националистов* (ОУН*, признана экстремистской и запрещена в РФ) Евгения Коновальца. Могила пособника нацистов расположена на городском кладбище Кросвейк. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой роттердамскую администрацию.

"Да, мы будем сотрудничать с посольством по этому вопросу", - сказал представитель мэрии, комментируя просьбу раскрыть решение нидерландской стороны по запросу Украины. По его словам, точная дата выдачи останков киевскому режиму пока неизвестна.

Как писал сайт KP.RU, 21 мая на Украине состоялась церемония перезахоронения останков одного из деятелей ОУН* Андрея Мельника. По данным ИС "Вести", вместе с прахом пособника нацистов в Киев были доставлены и останки его жены Софии.

* Организация признана экстремистской и запрещена на территории России