Минкульт РФ принял решение о начале реконструкции панорамы "Оборона Севастополя" Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Минмстерство культуры РФ приняло решение о начале восстановления панорамы "Оборона Севастополя" после совершенной атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил замглавы ведомства.

Ранее директор музея Обороны Севастополя Михаил Смородкин сообщил, что сотрудники учреждения спасали полотно панорамы после атаки ВСУ, бросаясь в горящее здание.

Нужно отметить, что большая часть панорамы все же утрачена. Но ее попытаются реставрировать. За реликвию, которая пережила Вторую мировую войну, будут бороться.