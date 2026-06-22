Смоленские власти расширяют меры поддержки для семей с детьми

Фото: пресс-служба Правительства Смоленской области.

В пунктах проката, действующих с 2025 года,в настоящий момент расширен перечень предметов первой необходимости, которые можно взять в бесплатный прокат.Всего в списке почти 30 наименований предметов первой необходимости: кроватки, матрасы, пеленальные столики, коляски, автолюльки, автокресла, манежи, ходунки, стульчики для кормления, ванночки для купания, детские весы, радионяни, комоды для детских вещей многие другие важные в быту вещи.

"Пункты проката открыты на базе комплексных центров социального обслуживания населения. Воспользоваться ими могут молодые семьи, где возраст родителей не превышает 35 лет, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами, сиротами или оставшимися без попечения родителей, семьи участников специальной военной операции", - отметил в канале МАКС губернатор Смоленской области Василий Анохин.

В этом году в пункты проката уже обратилось около 900 семей. Все предметы предоставляются бесплатно на срок, установленный договором. С условиями получения и полным списком предметов можно ознакомиться в самих пунктах или на сайте Министерства социального развития Смоленской области.