На Украине экстренно госпитализировали митрополита УПЦ Феодосия Фото: REUTERS.

Митрополит канонической Украинской православной церкви Черкасский и Каневский Феодосий экстренно доставлен в кардиологическое отделение больницы. Об этом сообщили в Союзе православных журналистов (СПЖ), уточнив, что речь идет о немедленной госпитализации по предписанию врачей.

По информации источника, состояние священнослужителя оценивается как серьезное, однако подробности его текущего самочувствия пока не раскрываются. Напомним, что это не первая госпитализация митрополита за последние месяцы. В конце прошлого года он уже попадал в реанимацию в критическом состоянии, и тогда в СПЖ предполагали, что причиной могло стать отравление тяжелыми металлами. Спустя месяц архиерея выписали, но, как видно, проблемы со здоровьем сохранились.

Против митрополита Феодосия на Украине ведется несколько судебных процессов. В 2023 году Служба безопасности Украины инкриминировала ему разжигание межконфессиональной розни и отрицание вооруженной агрессии. В феврале 2024 года после новых обвинений его поместили под домашний арест, однако позднее меру пресечения изменили на обязательство являться по вызовам следователей.

Ранее стало известно, что митрополита Черкасского и Каневского Феодосия (Снигирева) могли отравить, предположительно, тяжелыми металлами.