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НовостиПолитика22 июня 2026 13:20

Захарова: РФ и другие участники ЕАЭС ждут решения Армении по членству в ЕС

Захарова заявила, что Россия, Белоруссия, Казахстан и Киргизия хотят от Армении определенности в вопросе членства между ЕАЭС и ЕС
Мария МАМАЕВА
Захарова: РФ и другие участники ЕАЭС ждут решения Армении по членству в ЕС

Захарова: РФ и другие участники ЕАЭС ждут решения Армении по членству в ЕС

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Участники ЕАЭС, включая Россию, ждут решения Армении по вопросу членства в Евросоюзе. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Россия, как и другие три страны ЕАЭС – Белоруссия, Казахстан и Киргизия - хочет, чтобы определенность в данном вопросе наступила как можно скорее», - сообщила дипломат.

По словам Захаровой, страны-участники ожидают, что Ереван определится между членством в ЕАЭС и ЕС в ближайшее время. Правительства России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии также намерены подготовить совместный доклад с анализом сложившейся ситуации с Арменией.

Ранее KP.RU сообщал, что Захарова назвала неприемлемыми попытки Армении вступить в Евросоюз за счет чужих ресурсов. Как заявлял президент РФ Владимир Путин, Ереван не может одновременно быть в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС.