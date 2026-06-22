Туристы нашли «капсулу времени» на пике Чехова: что говорится в послании Фото: URBAN X SAKHALIN

Группа сахалинских энтузиастов из объединения «Урбан Икс Сахалин» обнаружила послание из прошлого во время похода на пик Чехова. Путешественники, которые специализируются на поиске исторических объектов, нашли под грудой камней алюминиевый флакон из-под лекарства. Подробностями делится «КП-Сахалин».

Внутри небольшой емкости, срок годности которой истек еще в ноябре 1979 года, хранилась рукописная записка. Автором документа оказался Мальцев Валерий Леонидович, который оставил послание 16 июля 1980 года. В своем письме мужчина сообщал, что посвящает восхождение московской Олимпиаде, и поставил под текстом личную подпись.

Сразу после обнаружения капсулы сахалинцы обратились к местным жителям с просьбой помочь разыскать автора письма. Благодаря отклику неравнодушных людей поиски увенчались успехом, и Валерия Леонидовича удалось найти. В ближайшее время исследователи планируют связаться с ним, чтобы лично рассказать о своей необычной находке.

Стоит отметить, что это не единственный подобный случай в стране. Ранее KP.RU рассказывал, как в Невинномысске в конце октября 2025 года вскрыли капсулу, заложенную комсомольцами полвека назад.

В том послании содержался рассказ о жизни людей семидесятых годов и их взглядах на грядущее. Этот исторический документ дает современным горожанам уникальную возможность увидеть, каким молодое поколение того времени представляло свой город через пятьдесят лет.