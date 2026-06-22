Назван срок, когда Россия сможет создать нейросеть мирового уровня

Cейчас власти пересматривают подход к регулированию ИИ. Фото: Shutterstock.

В России обсуждают перспективы развития искусственного интеллекта и внедрения отечественных нейросетей в госструктуры. IT-аналитик Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, рассказал, что страна может создать модель ИИ мирового уровня уже к 2032 году. Об этом пишет «Ридус».

«2032 год – показательная дата для внедрения российских нейросетей в госструктуры. Срок значимый. Если что, его можно продлить. Успех зависит от того, снимут ли санкции и не произойдет ли переворота в отрасли за эти годы», – отметил эксперт.

Эксперт отметил, что сейчас власти пересматривают подход к регулированию ИИ. Бизнесу не планируют запрещать использовать нейросети, а российские разработки будут постепенно внедряться в госорганах.

Зыков добавил, что бизнесу важно сохранять свободу в выборе технологий, иначе можно отстать от мирового рынка. Он также обратил внимание на существующие ограничения со стороны западных стран.

Ранее KP.RU писал о том, чем может обернуться развитие нейросетей и появление у них признаков сознания. Разработчик ИИ Лоран Джейкобс заявил, что современные системы искусственного интеллекта якобы уже могут обладать сознанием.